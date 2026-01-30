"Trama bielorrusa": Justicia envió a prisión preventiva a la exmagistrada Ángela Vivanco

La Justicia envió a prisión preventiva a la exmagistrada Ángela Vivanco, acusada de delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso "muñeca bielorrusa".

La Fiscalía y los querellantes solicitaron dicha medida cautelar para la destituida jueza, acusada de recibir una millonaria coima en dólares para favorecer al consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM), en medio de una disputa judicial que mantenía con la cuprífera estatal Codelco.

La decisión, tomada por el juez Cristián Sánchez -del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago-, es histórica, ya que es primera vez que un exministro de la Corte Suprema tendrá que cumplir prisión preventiva por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

El ente persecutor sostiene que el soborno llegó a sus manos a través de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, que fueron abogados representantes de CBM y que, actualmente, están en prisión preventiva.

Asimismo, afirma que Gonzalo Migueles -esposo de Vivanco- también participó en el esquema destinado a lavar el dinero de la coima recibida.

El abogado Mauricio Duce, en conversación con Radio Cooperativa, detalló que la resolución es "bastante estandar" y no es "sorpresivo" cuando hay presunciones fundadas de delitos.

Duche aseguró que este escándalo es "extraordinariamente lamentable, porque toca a un poder del Estado, que ya antes tenia bajos niveles de confianza y va costar años, decadas en recuparar la confianza pública y demuestra debilidades instuticional de los que hacerse cargo con urgencia".

Fiscalía defendió la transparencia del proceso

A las puertas del Centro de Justicia, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, defendió la transparencia y el celo profesional con el que el Ministerio Público ha conducido la investigación en el marco de la denominada "trama bielorrusa".

Ante el avance de las diligencias, la persecutora enfatizó que el proceso ha cumplido con todos los estándares legales: "Nuestra labor busca ser en extremo rigurosa, profesional y con el mayor celo para que todo esté resguardado respecto de los derechos de los imputados", afirmó la autoridad regional.

La fiscal también salió al paso de las acusaciones vertidas por la defensa de Vivanco, que ha denunciado un supuesto "sesgo institucional" y ha cuestionado la decisión del fiscal Nacional, Ángel Valencia, de designarla a ella para liderar esta arista específica.

"Él (el defensor) critica una resolución que es una resolución que el fiscal nacional dicta en virtud de sus atribuciones, de las atribuciones que tiene el fiscal nacional", replicó, descartando cualquier tipo de irregularidad en su nombramiento o en la imparcialidad del proceso.