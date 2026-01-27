"Gran oportunidad": Caída de Vivanco genera consenso para reformar sistema de nombramientos

La formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por corrupción generó este martes un consenso en El Primer Café sobre el agotamiento del actual modelo de nombramientos en el Poder Judicial.

Aunque los panelistas coincidieron en la urgencia de cambios tras este golpe institucional, las fórmulas para garantizar la probidad y eliminar la influencia de operadores externos mantienen dividida a la mesa.

El diputado republicano Agustín Romero calificó el escenario actual como "una oportunidad muy grande para todas las fuerzas políticas de sentarnos a conversar esto una vez por todas, porque no sacamos nada con seguir sacando jueces a través de acusaciones constitucionales".

Si bien reconoció que "la corrupción no se va a mejorar con un sistema de nombramiento distinto", el parlamentario advirtió que el papel del Senado en la designación de jueces "está siendo superado por la realidad" y urgió a explorar mecanismos no convencionales.

"Por ejemplo, hay propuestas como la que he escuchado de Johannes Kaiser que también vale la pena de repente entenderla, que es el sorteo: hay un tema técnico en que las personas cumplen las características o los requisitos técnicos compatibles y después de eso no interviene nadie, sino que solamente a través de un sorteo se elige a la persona", destacó.

Romero pronosticó, sin embargo, que cualquier modelo de designación "también va a quedar superado si no existe alguien que después persiga el comportamiento de estos jueces", instando a "abrirse a la posibilidad de que, más allá de lo que haga la Corte Suprema en sus atribuciones que tiene para el tema disciplinario, exista otra entidad que pueda estar verificando el comportamiento de los jueces".

"Desde el punto de vista técnico, Ángela Vivanco era una buena abogada; no era una mala abogada. O sea, en el fondo, cuando hablamos del sorteo, Ángela Vivanco perfectamente también podría haber pasado ese filtro por los requisitos técnicos. Era profesora de una universidad... (El punto) es cómo controlas después también. No solamente (la corrupción) se resuelve por el nombramiento, sino que también por el control posterior", concluyó el diputado.

Desacoplar la justicia de la política

Por su parte, el diputado electo Luis Pardo (Renovación Nacional) enfatizó que "es muy doloroso ver a una máxima autoridad del Poder Judicial esposada frente a un juez, pero es una imagen que también debiera indicarnos que tenemos instituciones que, independientemente de que tienen que ser perfeccionadas, funcionan y que la ciudadanía, que está con mucha razón decepcionada y desconfiada del sistema y de sus autoridades, por lo menos en este episodio está viendo que la justicia está funcionando".

El futuro parlamentario afirmó que, "si se hace un sistema de sorteo o de selección a través de un consejo, lo que se está eliminando es justamente todo el espacio que deja el proceso a través del Congreso -circulación de intereses, deudas pendientes, 'porque me apoyaste' o 'no me apoyaste'-, y creo que eso en sí mismo es valioso".

"Hoy día hay que desacoplar los nombramientos del sistema judicial del sistema político a través del Congreso y eso por sí mismo es un avance. Ahora, si Ángela Vivanco se hubiese presentado a un concurso, sin duda habría aprobado porque era y es una abogada muy calificada; distinto es que ponga esos talentos al servicio de una mala causa y de una mala conducta", planteó Pardo.

"Por lo menos, (con un sistema de nombramientos autonómo) eliminaríamos el espacio que deja para que los Hermosilla y este tipo de personajes tengan influencia sobre los jueces", aseguró.

Trayectoria y transparencia

Finalmente, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sostuvo que el sistema de "intercontrol" entre los tres poderes del Estado, que en teoría debía garantizar la probidad, "claramente no está funcionando", y propuso que la reforma se extienda a otros cargos de alta responsabilidad pública que hoy dependen de acuerdos políticos.

"Las personas debieran llegar por una trayectoria. En el caso de los jueces siempre se dice: 'los jueces hablan por sus fallos'. Tenemos que avanzar a un sistema distinto, más transparente, donde prime la trayectoria de las personas. En otros países, por ejemplo en México, se acaba de hacer ahora que la judicatura sea electiva, que sea electoral. Eso también es un problema. Hay que buscar un sistema que dé garantías de transparencia y de que finalmente quienes llegan a estos altos cargos sean personas competentes, probas y que estén finalmente al servicio de la justicia", indicó la dirigenta oficialista.

La timonel PS recordó que Vivanco "postuló a un cargo, fue propuesta por la Corte Suprema, luego por el Presidente de la República y luego aprobada por el Senado. Es decir, aquí hubo filtros que no podían prever una conducta como la que ocurre, pero creo que a partir de eso también el sistema muestra falencias no sólo en el caso de los ministros de la Corte Suprema. El mismo sistema es el que funciona para la designación de los fiscales regionales, del fiscal nacional y de otras autoridades, como consejeros del Banco Central, los funcionarios que quedan en los altos cargos de Alta Dirección Pública".