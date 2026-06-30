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Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Justicia rechazó cautela de garantías solicitada por senador Calisto en causa por fraude al Fisco

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Juzgado de Garantía de Coyhaique no acogió la petición de la defensa del parlamentario, con la que pretendía la reapertura de la investigación.

El Ministerio Público acusó al senador de una defraudación de más de 100 millones de pesos en perjuicio del Congreso Nacional y pidió una pena de 12 años de cárcel.

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El Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó la cautela de garantías solicitada por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto en la causa de fraude al Fisco, con la que se pretendía la reapertura de la investigación.

Con esta determinación, el caso donde hay ocho imputados, incluido el parlamentario, continúa su tramitación legal tras la acusación y solicitud de desafuero presentada recientemente por la Fiscalía

Cabe recordar, que el Ministerio Público determinó que el monto defraudado es de 103.664.679 pesos en perjuicio del Congreso Nacional y pidió una pena de 12 años de cárcel para Calisto.

La audiencia se realizó de forma presencial y telemática en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, presidida por el juez Mario Devaud Ojeda, quien no acogió los planteamientos de la defensa del senador.

Por parte de la Fiscalía, se presentó el fiscal regional Hernán Libedinsky Moscovich y el fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, y también estuvo presente el abogado procurador fiscal Paulo Gómez Canales, en representación del Consejo de Defensa del Estado.

La parte querellante argumentó que con la decisión del cierre de la investigación no se había vulnerado ni afectado ningún derecho ni garantía del senador Calisto, lo que fue acogido por el Tribunal.

De esa forma, solo se espera la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique respecto a la petición de desafuero del parlamentario.

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