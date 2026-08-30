Exalcalde de San Ramón, que cumple condena en libertad por fraude al fisco, pidió volver a la cárcel

El 15° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición del exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera, quien solicitó cumplir en prisión el saldo -de 24 días- de los cuatro años de libertad vigilada que le dieron por fraude al fisco.

El otrora jefe comunal fue sentenciado por los delitos de nombramientos ilegales en la municipalidad que dirigió, negociación incompatible, malversación de caudales públicos, lavado de dinero, lavado y blanqueo de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito.

La Justicia acreditó que, entre los años 2013 y 2017, Aguilera aumentó su patrimonio en 247 millones de pesos con ingresos que no logró justificar. Además de la condena de cárcel, el otrora alcalde tuvo que pagar una multa de 200 UTM y fue inhabilitado para acceder a cargos públicos por cinco años.

Según informó Las Últimas Noticias, el tribunal resolvió acoger el recurso presentado por la defensa de Aguilera y decidió enviarlo a cumplir 24 días de condena preso en el anexo Capitán Yáber, descontando el tiempo que cumplió en prisión preventiva durante la investigación previa a su condena.

Según argumentaron sus abogados, la solicitud se debe a que la pena de libertad vigilada contra el exalcalde, que debía firmar de manera regular en Carabineros por cuatro años, le genera dificultades para encontrar un trabajo.

"Le está ocasionando perjuicios en su reinserción laboral, toda vez que tiene una inhabilitación", estableció el tribunal en su resolución, reveló el diario.

El Ministerio Público se opuso a la decisión y presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones.