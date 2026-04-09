En 48 horas vence el plazo para que las autoridades de Gobierno declaren su patrimonio; proceso en el que, según dijo a Cooperativa el abogado Tomás Valenzuela, no es obligatorio reconocer cargos familiares importantes.

De momento, solo dos ministros han declarado su patrimonio, aunque "todavía estamos dentro del plazo, por lo que no hay ningún atraso", afirmó el docente de la Universidad Finis Terrae.

"Son varios ítem los que se declaran. Una persona que tiene pocas deudas o pocas propiedades podrá hacer una declaración de intereses y patrimonio más simple. En cambio, si una persona tiene más propiedades o más relaciones comerciales, la realización de las declaraciones puede ser más compleja", explicó.

Asimismo, las autoridades "tienen que declarar sus relaciones; si están casados o no, pero no es obligatorio que los parientes de la autoridad también lo declaren (su patrimonio", aclaró.

Además, Valenzuela negó que el declarante deba reconocer, en su patrimonio, que algún familiar desempeña algún cargo importante.

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