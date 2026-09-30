Exdirigente de gendarmes fue detenido por presunto cohecho y apremios ilegítimos

El histórico dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) Alex Vega Torres fue detenido este miércoles por presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y apremios ilegítimos vinculados con hechos ocurridos en 2018.

El imputado fue aprehendido junto a otras dos personas en el marco de un procedimiento denominado Operación Apocalipsis II, encabezado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, la PDI y Gendarmería, que forma parte de una nueva arista de la investigación por corrupción al interior de las cárceles.

En la primera etapa de la indagatoria, que se realizó el año pasado, fue desbaratada una red criminal integrada por civiles y funcionarios penitenciarios que, entre otros delitos, cobraban por ingresar elementos prohibidos a distintas cárceles, como alimentos, teléfonos celulares y armas.

En esta oportunidad, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) ejecutó allanamientos simultáneos en 14 domicilios. Entre los puntos intervenidos se encuentra el domicilio de Vega, en la comuna de Maipú -donde se incautaron armas y municiones-, además de dependencias en la cárcel Santiago 1 y el penal de La Serena.

También se allanaron las antiguas oficinas de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup). Pese a que la organización se encontraba disuelta, el lugar seguía operando como punto de encuentro para los involucrados, permitiendo a los efectivos incautar documentación clave para la causa.

Presuntos pagos por favores ilícitos

Las cuentas bancarias del exlíder sindical eran investigadas desde 2020, periodo en el que se detectaron abonos por aproximadamente 250 millones de pesos. De esta cifra, 130 millones no han podido ser justificados y se presume que corresponden a pagos sistemáticos provenientes de familiares de internos y de sus propios compañeros de trabajo a cambio de favores ilícitos.

El fiscal regional Metropolitano, Marcos Pastén, informó que las diligencias se realizaron "en el marco de la investigación que ustedes conocieron en diciembre del año pasado denominada Operación Apocalipsis. Esto es una investigación que siempre se ha mantenido vigente y estamos dentro del plazo de investigación".

"Nosotros seguimos realizando diligencias precisamente para desbaratar lo que fue una red de corrupción al interior del establecimiento de Santiago. Respecto de Álex Vega, los delitos que se le imputan son principalmente los delitos de corrupción, principalmente cohecho lavado y lavado activo", agregó el persecutor.

Los otros dos detenidos corresponden a la esposa del imputado y un segundo sospechoso, que será formalizado por el delito de apremios ilegítimos por su supuesta participación en la muerte de un reo, ocurrida en 2018.