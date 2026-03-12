El exfundador y otrora líder del FPMR Galvarino Apablaza -acusado por el asesinato del otrora senador UDI Jaime Guzmán en 1991- está próximo a ser extraditado desde Argentina dentro de esta jornada o las próximas horas; trámite criticado por organizaciones de DD.HH., que afirman que el imputado "hasta el día de hoy es un refugiado".

Al exfrentista, que también está acusado del secuestro a Cristián Edwards, se le revocó definitivamente el estatus de refugiado político luego que la justicia argentina ratificara en febrero la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que anuló el beneficio hace casi 10 años, en 2017.

En este contexto, se estima que el actual gobierno argentino -presidido por el ultraderechista Javier Milei- consintió la extradición de Apablaza al no hacer ninguna apelación, por lo que el juez subrogante Ariel Lijo, encargado del proceso, debe definir la hora del traslado del acusado.

Sin embargo, para la defensa del exfrentista y para los organismos argentinos de derechos humanos, la extradición no corresponde: "Las noticias son solo una operación para forzar al gobierno argentino a cometer una ilegalidad, que es la detención de Apablaza", dijo el abogado defensor Rodolfo Yanzón.

"Hasta el día de hoy, él es refugiado y hay un proceso en lo contencioso administrativo federal donde se discute si se debe mantener el estatus o no. Pero, por otro lado, el proceso de extradición está finalizado desde 2010 como consecuencia del reconocimiento del refugio", afirmó.

No obstante, la Conare ya decidió que Apablaza no reúne las condiciones para ser un refugiado político, y los tribunales trasandinos rechazaron dos veces las presentaciones judiciales del jurista en contra de la extradición, por lo que quedó firme el proceso dispuesto desde el 2010 por la Corte Suprema de Argentina.

