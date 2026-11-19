Gendarmería informó este jueves la detención de tres funcionarias activas de la institución -pertenecientes a dotaciones de la Región Metropolitana y Biobío- y de dos civiles en el marco de una investigación por presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y asociación criminal.

Las diligencias fueron desarrolladas de manera conjunta por el Subdepartamento de Investigaciones Especiales de Gendarmería, dependiente de su Departamento de Investigación Criminal, junto con el OS-7 de Carabineros y la Fiscalía.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que las detenciones obedecen "a una investigación de larga data, de los años de la Operación Apocalipsis, en un trabajo del Ministerio Público con las policías, que culminó con la detención de algunos funcionarios".

"Cuando ocurrieron los delitos, entiendo que todas esas personas estaban en un mismo recinto; hoy día están trabajando en distintos recintos. La investigación fue bastante larga y dejaremos los detalles al Ministerio Público y a la policía respectiva", agregó.

El secretario de Estado recordó que esta semana "también hemos tenido el caso de un profesor que iba a trabajar a Los Andes y que iba ingresando droga y teléfonos; en la zona norte del país, dos funcionarios que prestaban servicios dentro del recinto penitenciario -que no eran de Gendarmería- y estaban ingresando sustancias prohibidas; un funcionario de Gendarmería que, el fin de semana, falsificó las firmas de las personas que tenían que tener reclusión nocturna".

Debido a estas situaciones, Arrau subrayó que "estamos con un control interno en Gendarmería que ha sido muy fructífero esta semana para evitar (nuevos) casos".

Gendarmería instruyó sumarios administrativos

A través de un comunicado, Gendarmería expresó su rechazo categórico a cualquier conducta que se aparte de los principios y valores que rigen el servicio público.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad, la legalidad y la confianza de la ciudadanía, y confirmó que instruyó los sumarios administrativos correspondientes mientras continúan las diligencias de la indagatoria.