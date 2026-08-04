Ginecólogo quedó con arraigo tras formalización por presunta negligencia

Un embarazo gemelar de 33 semanas que en 2020 terminó con la madre con daño neurológico permanente llegó a tribunales, con la formalización por el cuasidelito de lesiones graves-gravísimas del ginecólogo a cargo del manejo clínico.

Así, el Cuarto Juzgado de Garantía determinó que el médico Rodrigo Sáez quedara con arraigo nacional durante los 150 días que durará la investigación

El caso da cuenta del cuadro de preeclampsia sufrido por Bárbara Ábalos -de entonces 35 años-, sobre el que la Fiscalía estima no hubo atención oportuna y adecuada por parte de profesional de la Clínica Alemana, lo que derivó en una hemorragia cerebral masiva que dejó a la paciente con secuelas neurológicas irreversibles.

La paciente está en un estado de mínima conciencia, similar al estado vegetativo crónico, se detalla que además de no poder moverse o alimentarse, "probablemente no puede ver, pero sí puede experimentar dolor físico y llorar".

El tribunal descartó la prescripción del caso y la defensa expuso que la propia Clínica Alemana realizó una auditoría interna, donde se identificaron factores de riesgo que hacían previsible una lesión cerebral de estas características y que esos antecedentes fueron incorporados a la investigación junto con un informe neuroquirúrgico que vincula la hemorragia con la preeclampsia, que obligó a una cesárea de urgencia.