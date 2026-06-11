Hospital deberá pagar $100 millones a mujer diagnosticada por error con cáncer terminal

El Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames y el Servicio de Salud de Tarapacá deberán pagar una indemnización de $100 millones a una paciente y a su hija, luego de que la Justicia determinara que ambas vivieron durante años bajo el diagnóstico erróneo de un cáncer terminal que nunca fue confirmado.

El tribunal acreditó que el supuesto cáncer fue diagnosticado sin las pruebas necesarias para verificarlo, ya que el hospital no realizó una biopsia ni otros procedimientos clave para confirmar la enfermedad.

Según el fallo, el problema comenzó en 2020 y se extendió por casi cinco años. Durante ese tiempo, la mujer permaneció postrada en cama y vivió bajo la idea de que moriría por la enfermedad que le habían dicho que tenía. Su hija, que era su cuidadora, también enfrentó esa situación y cuestionó reiteradamente el diagnóstico ante la falta de una biopsia.

El juez Álvaro Arriagada Fernández indicó que el daño sufrido por ambas se debió a una negligencia médica "inexcusable" y que el hospital no puede justificarse diciendo que entregó información a la paciente, porque esa información era incorrecta al no haberse confirmado el diagnóstico siguiendo los procedimientos correspondientes.

La sentencia agregó que la mujer estuvo expuesta durante años a tratamientos invasivos y dolorosos, lo que agravó su estado físico y emocional.

Como reparación por el daño moral, el tribunal fijó una indemnización total de $100 millones, de los cuales $60 millones corresponden a la paciente y $40 millones a su hija, por el impacto que tuvo en ella cuidar a su madre bajo la creencia de que enfrentaba un cáncer terminal.