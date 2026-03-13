Independencia deberá pagar 20 millones a transeúnte por caída en la vía pública

El Undécimo Juzgado Civil de Santiago condenó a la Municipalidad de Independencia a pagar una indemnización de 20.168.007 pesos, por concepto de daño emergente y daño moral, a una persona que sufrió una fractura de tobillo, al caer en un agujero que no estaba señalizado.

En el fallo, detalla el Poder Judicial, el juez Patricio Hernández apuntó a que hubo "falta de servicio en la mantención de la vía peatonal" por parte de la administración comunal, y además Independencia "no rindió prueba alguna en orden a acreditar su alegación de que habría sido la propia negligencia o descuido de la actora la causante del daño sufrido".

Según relató la afectada, cayó en "un orificio en plena calzada que no contaba con la correspondiente rejilla de protección, ni tampoco alguna señal de peligro o precaución", sumando que "el sector tenía poca luminosidad, ya que el hueco estaba cubierto por la sombra de un árbol aledaño, dejando la calzada en absoluta oscuridad".

El accidente que sufrió la demandante se registró el 8 de marzo de 2023, cuando era alcalde Gonzalo Durán (FA), quien luego se desempeñó como delegado presidencial de Santiago.