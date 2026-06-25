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Tópicos: País | Judicial

Justicia multa a Dr. Simi por uso de corpóreo en horario de calor extremo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Corte determinó que no se adoptaron medidas suficientes para reducir los riesgos asociados a la exposición a altas temperaturas, además de formular observaciones sobre el sistema de ventilación del vestuario.

Justicia multa a Dr. Simi por uso de corpóreo en horario de calor extremo
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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa de 60 UTM aplicada a la sociedad Farmacias de Similares Chile S.A., conocida como Dr. Simi, por el uso de un corpóreo publicitario en horario de máximo calor en la capital, en un caso vinculado a infracciones en medidas de seguridad laboral.

La sanción, equivalente a cerca de 4 millones 300 mil pesos, fue impuesta por la Inspección Comunal del Trabajo luego de constatar que no se adoptaron medidas suficientes para reducir riesgos asociados a la exposición del trabajador que utilizaba el corpóreo durante altas temperaturas, además de observaciones sobre el sistema de ventilación del vestuario.

La empresa recurrió a la justicia para intentar revertir la multa, pero tanto el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago como posteriormente el tribunal de alzada rechazaron sus argumentos, dejando firme la sanción.

La Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones, de manera unánime, descartó los cuestionamientos de la empresa sobre una eventual falta en la sentencia original, señalando que el fallo se encontraba debidamente fundamentado y que no existían vicios que justificaran su anulación.

Con esta decisión, el tribunal cerró la controversia y confirmó la multa aplicada por la autoridad laboral.

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