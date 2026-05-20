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Fiscal de Valparaíso fue suspendido por denuncia de violencia intrafamiliar
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Autor: Redacción Cooperativa
Un fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Valparaíso fue suspendido de sus funciones y enfrenta una investigación interna tras ser denunciado por violencia intrafamiliar en contra de su pareja: una abogada de la misma unidad.
El Ministerio Público indicó, en un comunicado, que una vez recepcionada la denuncia "se activó el protocolo interno" y se inició una investigación administrativa.
En tanto, "la causa penal se encuentra radicada en la Región de la Araucanía".