Fiscal de Valparaíso fue suspendido por denuncia de violencia intrafamiliar

Un fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Valparaíso fue suspendido de sus funciones y enfrenta una investigación interna tras ser denunciado por violencia intrafamiliar en contra de su pareja: una abogada de la misma unidad.

El Ministerio Público indicó, en un comunicado, que una vez recepcionada la denuncia "se activó el protocolo interno" y se inició una investigación administrativa.

En tanto, "la causa penal se encuentra radicada en la Región de la Araucanía".