Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y neblina
Santiago6.0°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Judicial | Ministerio Público

Fiscal de Valparaíso fue suspendido por denuncia de violencia intrafamiliar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Valparaíso fue suspendido de sus funciones y enfrenta una investigación interna tras ser denunciado por violencia intrafamiliar en contra de su pareja: una abogada de la misma unidad.

 

El Ministerio Público indicó, en un comunicado, que una vez recepcionada la denuncia "se activó el protocolo interno" y se inició una investigación administrativa.

En tanto, "la causa penal se encuentra radicada en la Región de la Araucanía".

Síguenos en Google News
Las + leídas