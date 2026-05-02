Fiscal Valencia advierte que Chile se ha vuelto "rentable" para los secuestros

El fiscal nacional, Ángel Valencia, alertó este sábado sobre la situación de los secuestros en el país, calificando a Chile como un territorio "rentable" para estas operaciones criminales.

El máximo persecutor del Ministerio Público advirtió que la escalada de estos delitos no ha logrado ser contenida, pese a los esfuerzos institucionales.

"Hoy estamos enfrentando un fenómeno que ha ido incrementándose en la capacidad logística y se ha ido incrementando también en número. Lo que preocupa es que ha ido creciendo, entonces tenemos que tomar medidas muy efectivas y con sentido de urgencia para detener este fenómeno", afirmó en entrevista con Canal 13.

Según Valencia, "estamos mal, pero hemos estado trabajando para enfrentar esa nueva realidad. No hemos quedado pasivos (...) Estamos mal porque hemos ido empeorando".

Se observa una creciente participación de bandas mixtas, donde la colaboración entre ciudadanos extranjeros y connacionales se consolida en la ejecución de ilícitos. (FOTO: EFE)

Subrayó que, a pesar de la mayor efectividad y la coordinación entre instituciones, no se ha logrado frenar la tendencia al alza de los secuestros extorsivos: "Por eso es que me parece que estamos mal", puntualizó.

Chile: Un "mercado inexplorado" para empresas criminales

Para Valencia, la proliferación de secuestros obedece a "factores múltiples". Principalmente, identifica a Chile como un lugar atractivo para las organizaciones criminales.

"Chile es un lugar rentable, es un mercado que no estaba explorado. Esa gente busca mercados, son empresas criminales. Hay que ir a un mercado que no había competencia para ello", explicó el persecutor, que advirtió también de una falta de preparación social.

"Llegaron y entraron a operar. No tenemos todavía suficiente cultura interna en la sociedad de cómo se enfrentan los secuestros", agregó.

Según advirtió Valencia, los delitos han mutado, afectando ahora a ciudadanos sin vinculación con el bajo mundo, lo que representa una grave novedad. (FOTO: ATON)

Cambio en perfil de las víctimas y composición de las bandas

El fiscal nacional advirtió también que este tipo de delitos "ha ido afectando a personas que no forman parte de la realidad del sector", sino que se ha "comenzado a ver -con más frecuencia de lo esperado- secuestros que afectan a personas que no tienen ningún tipo de participación delictual. Eso es grave".

"Lo que veíamos hace algunos años era un fenómeno que se caracterizaba porque había delincuentes que secuestraban a otros delincuentes, a veces para cobrar una deuda de drogas, o porque eran narcotraficantes y querían cobrar un rescate. Pero no salía de un círculo más bien delictual o de parientes de los delincuentes", contrastó.

Otro punto relevante es la consolidación de la "composición mixta" en las bandas criminales. Si bien inicialmente se asociaban estos delitos a extranjeros con situaciones irregulares, ahora se observa una colaboración creciente.

"Lamentablemente, en los últimos meses hemos comenzado a ver más actividades delictivas, en la cual hay colaboración entre ciudadanos extranjeros, y también se han incorporado un grupo de chilenos al delito. Ya sea porque el chileno se lo encarga a extranjeros, o porque dentro de la banda o de la logística participan chilenos", detalló el fiscal.