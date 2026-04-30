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Bajo fuerte resguardo trasladan a detenidos por secuestro de adulto mayor

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Escoltados por numerosos detectives, salieron desde la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI los cuatro detenidos por el secuestro de un comerciante de 84 años en San Miguel.

El grupo será formalizado la tarde de este jueves en el Centro de Justicia, mientras sigue adelante la investigación, que ha fijado la participación en el delito -que se extendió por una semana- de delincuentes vinculados al venezolano Tren de Aragua y con contactos además en Colombia.

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