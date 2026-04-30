Bajo fuerte resguardo trasladan a detenidos por secuestro de adulto mayor
Publicado:
Fotos Destacadas
Banksy instaló estatua en el centro de Londres
Zampedri y Montes lideraron el triunfo de la UC ante Barcelona en Guayaquil
Palestino igualó ante Gremio en La Cisterna y sigue sin ganar en la Copa Sudamericana
Fotos Recientes
Autoridades fiscalizaron terminales de buses por fin de semana largo
Banksy instaló estatua en el centro de Londres
Bajo fuerte resguardo trasladan a detenidos por secuestro de adulto mayor
Escoltados por numerosos detectives, salieron desde la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI los cuatro detenidos por el secuestro de un comerciante de 84 años en San Miguel.
El grupo será formalizado la tarde de este jueves en el Centro de Justicia, mientras sigue adelante la investigación, que ha fijado la participación en el delito -que se extendió por una semana- de delincuentes vinculados al venezolano Tren de Aragua y con contactos además en Colombia.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados