Ministerio Público evalúa uso de ley antiterrorista por crimen de guardia forestal

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, informó este lunes que el Ministerio Público se encuentra reuniendo todos los antecedentes sobre el crimen del guardia forestal Manuel León, en la comuna de Victoria, para un eventual uso de la ley antiterrorista.

#Cooperativa90 [Video] Revelan imágenes del atentado en que fue asesinado Manuel León Urra, guardia de la empresa CMPC en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía: pic.twitter.com/7L6fBYLvUd — Cooperativa (@Cooperativa) August 25, 2025

Consultado respecto a la utilización de dicha normativa, el persecutor indicó que es "una cuestión que tenemos que discutir una vez que hayamos reunido elementos de prueba y tengamos identificadas a las personas para hacer la imputación. Por el momento, estamos trabajando en ese proceso".

"Una vez que contemos con antecedentes para poder formular una calificación jurídica de los hechos, lo vamos a sostener en las peticiones que formulemos a los tribunales o en las imputaciones que podamos lograr", agregó.

Desde el Gobierno tampoco han aclarado si se invocará la ley antiterrorista en este caso, pese a la presión por parte de gremios y parlamentarios de la zona, como la Multigremial de La Araucanía, desde donde esperan que se adopten medidas drásticas por el crimen.

El delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, señaló que "nadie se ha negado a la posibilidad de hacer una querella por ley antiterrorista".

No obstante, reparó en que "el criterio tiene que ver con establecer condiciones para la mejor persecución penal de este caso. No tenemos ninguna condición que nos permita aseverar que efectivamente estos ataques armados están asociados a la consulta indígena".

"Este es un crimen, y en ese proceso estamos trabajando de manera de no acotar a una condición específica, sino que más bien las policías y el Ministerio Público están trabajando con la mayor de las aperturas de manera de avanzar" en la investigación, sostuvo.