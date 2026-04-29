"No sólo ser probos, también parecerlo": Poder Judicial sorteó a integrantes de su Consejo Ético

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, encabezó este miércoles un sorteo para elegir a los integrantes del primer Consejo Ético del Poder Judicial.

Se trata de un organismo "de naturaleza preventiva, consultiva y orientadora", creado a partir de un "Código de Ética del Poder Judicial" que se aprobó en noviembre pasado, y cuya "función esencial será contribuir al discernimiento ético de jueces y juezas mediante la emisión y divulgación de recomendaciones".

"Ser juez o jueza exige conocimiento jurídico y apego irrestricto al ordenamiento vigente. Pero demanda también una disposición permanente a obrar con rectitud, templanza, independencia y honestidad intelectual", dijo Chevesich en la ceremonia.

"Proyectar una conducta intachable"

"La ciudadanía deposita en sus tribunales la confianza de que sus conflictos serán resueltos por personas imparciales, íntegras y libres de toda influencia indebida. De allí que la ética judicial no constituya un complemento accesorio de la función jurisdiccional, sino una de sus bases más profundas", añadió la presidenta.

"Muchas veces, las amenazas a ese valor esencial no se presentan de manera abierta o evidente, sino bajo formas sutiles: presiones ambientales, vínculos impropios, conflictos de interés, apariencias equívocas o circunstancias que puedan comprometer la confianza pública", advirtió.

En esta línea, "la reflexión ética permite reconocer tales escenarios y actuar con la prudencia necesaria para preservar aquello que es consustancial a la judicatura: decidir solo conforme al mérito del proceso y al imperio del derecho", sentenció Chevesich, que enfatizó la importancia de "no solo ser probos, sino también parecerlo; no solo actuar con corrección, sino proyectar ante la comunidad una conducta moralmente intachable".

Sin potestad disciplinaria

El referido Consejo Ético no cumplirá funciones jurisdiccionales o disciplinarias. Tampoco será un órgano de resolución de conflictos ni es competente para recibir denuncias, juzgar conductas pasadas o adjudicar derechos.

Su labor será la de emitir "recomendaciones de carácter general en materia de ética judicial", que "no tendrán fuerza vinculante", pero buscarán "contribuir al discernimiento ético de los magistrados y magistradas".

Según detalló el Poder Judicial en su sitio web, los nombres sorteados hoy tienen un plazo de tres días hábiles para aceptar expresamente el nuevo cargo, y si lo declinan, se avanzará con los nombrados como reemplazantes, conforme al siguiente esquema:

La instancia deberá quedar completamente constituida a más tardar en el mes de junio, e iniciará sus funciones el 1 de julio.