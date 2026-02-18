Síguenos:
Tópicos: País | Judicial

Presidente de Codelco declaró como testigo por la tragedia de El Teniente

Publicado:
| Periodista Radio: Paola Moreno
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Rubén Alvarado compareció como representante legal de la persona jurídica de la cuprífera, a la que Fiscalía atribuye cuasidelito de homicidio.

"Queremos investigar por qué los controles de la empresa permiten que altos ejecutivos falseen información a servicios públicos", dijo el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos.

La declaración de Alvarado se basó en un informe de auditoría solicitado por Codelco, que reveló ocultamiento de antecedentes sobre un estallido de roca ocurrido el año 2023.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró ante la Fiscalía en calidad de testigo en el marco de la investigación sobre el accidente ocurrido en El Teniente el 31 de julio de 2025, y que cobró la vida de seis mineros. 

El ingeniero civil declaró como representante legal de la persona jurídica, debido a la eventual responsabilidad de la cuprífera en el cuasidelito de homicidio que le imputa el Ministerio Público. 

Su declaración se basó en el informe de la auditoría solicitada por Codelco, que reveló inconsistencias y ocultamientos de antecedentes relacionados con un desprendimiento de roca ocurrido el año 2023.

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, explicó que "(en el caso de que) ese sistema de prevención de delitos hubiese sido insuficiente o no hubiese operado de la forma como lo requiere la ley, efectivamente se activa la responsabilidad penal de la persona jurídica".

"Lo que estamos investigando es por qué, en definitiva, ocurre esa conducta y por qué los controles internos de la empresa permiten que actos ejecutivos falseen u oculten información a servicios públicos, como en este caso afectó a Sernageomin", añadió el persecutor.

La semana pasada, Codelco desvinculó a los entonces vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza; gerente general de Operaciones de El Teniente, Claudio Sougarret; y gerente de proyectos de la misma división, Rodrigo Andrades, tras recibir el mentado informe; despidos que fueron catalogados de "súper graves".

