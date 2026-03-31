Presidio perpetuo para "Lucho Plátano" por crimen contra detective en 2023

A presidio perpetuo fue sentenciado este martes Luis Vásquez, alias "Lucho Plátano", por su responsabilidad en el robo con homicidio que terminó con la vida del comisario de la PDI Daniel Valdés.

Este suceso tuvo lugar en enero de 2023, cuando Vásquez intentó robar el vehículo del oficial a las afueras de su domicilio, en La Cisterna, Región Metropolitana.

A la condena principal, el Sexto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago sumó una pena de 61 años de prisión por una serie de graves ilícitos perpetrados entre mayo y octubre de 2022.

Estos incluyen tres homicidios consumados, cuatro en grado frustrado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego prohibidas.

Las diligencias incluyeron georreferenciaciones, análisis de redes sociales y testimonios que guiaron la captura. (FOTO: ATON)

El subprefecto Juan Zúñiga, de la Brigada de Homicidios de la PDI, destacó el "trabajo bastante exhaustivo" que se realizó en este caso, "principalmente para lograr, con diversas medidas intrusivas, georreferenciaciones, conocer redes familiares, análisis criminal basado principalmente en redes sociales, como así también el testimonio de testigos".

"De igual forma, con el levantamiento de cámaras de vigilancia, se logra establecer o determinar una dinámica de huida de este sujeto, con lo cual se mantuvieron reiterados domicilios bajo constante vigilancia, como asimismo seguimiento a un grupo cercano que sabíamos que eventualmente le estaba prestando cobertura", puntualizó el funcionario policial, según consignó Emol.

Una sentencia "ejemplar"

Por su parte, el fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Sur, Milibor Bugueño, calificó la sentencia como "ejemplar", indicando que están "conformes a lo solicitado durante este juicio oral".

En esta línea, valoró las "las distintas pruebas rendidas, las que fueron obtenidas durante el procedimiento, y justamente esto puede dar al menos un poco de tranquilidad a las distintas víctimas y a la población en donde ocurrieron la mayoría de estos delitos".

El persecutor también informó que fue condenado "el coimputado del hecho número seis (asesinato del funcionario PDI, Gabriel Inostroza) como coautor de robo con homicidio, la persona que había manejado este vehículo que trasladó a Vázquez, también lo condenan a 15 años y un día".