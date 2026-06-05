Sicóloga recibió sueldo duplicado por error y ahora deberá devolver más de $6 millones

La Corte Suprema ordenó que una psicóloga contratada por la Corporación Municipal de San Fernando devuelva más de 6 millones de pesos que recibió debido a un error administrativo que duplicó parte de sus remuneraciones durante varios meses.

La profesional ingresó a trabajar en un Cesfam de la comuna en 2023 con una jornada de 22 horas semanales. Sin embargo, en abril de 2024, al momento de renovar su contrato, se produjo una equivocación en los registros de la corporación, donde fue incorporada como trabajadora de 44 horas semanales y con una remuneración superior a la que le correspondía.

A raíz de ese error, comenzó a recibir cerca de 1,4 millones de pesos mensuales, monto que se mantuvo durante las renovaciones posteriores de su contrato. La situación fue detectada recién en enero de 2025, cuando la propia funcionaria advirtió una inconsistencia en los documentos relacionados con su jornada laboral.

Según informó LUN, la psicóloga aseguró que nunca sospechó que existiera una equivocación, ya que también percibía ingresos por trabajos particulares y distintos pagos asociados a su actividad profesional. Además, aseguró haber asumido que las diferencias podían estar relacionadas con asignaciones y beneficios propios del sector público.

Tras descubrirse la situación, la Corporación Municipal de San Fernando intentó llegar a un acuerdo para que los recursos fueran restituidos en cuotas. Sin embargo, al no existir consenso entre las partes, el caso terminó en los tribunales.

La defensa de la profesional argumentó que el error fue responsabilidad exclusiva de la institución y que ella actuó de buena fe. No obstante, la Corte Suprema resolvió de forma unánime que los fondos debían ser devueltos, considerando que se trataba de recursos públicos.

El asesor jurídico de la corporación, Daniel Roa, valoró la decisión y afirmó que el fallo ratifica la obligación de las entidades públicas de recuperar dineros que hayan sido pagados de manera indebida.

Finalmente, el máximo tribunal estableció que la psicóloga deberá restituir $6.296.362, suma que podrá pagar en 48 cuotas.