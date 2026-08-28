Tras ocho meses recluido, exmecánico de cancha imputado en caso narcoaviadores fue sobreseído
La Fiscalía de Tarapacá decidió no perseverar en la investigación contra Rodrigo Silva, que, tras la resolución judicial, relató a Cooperativa tener "sentimientos encontrados".
"Ahora tengo que recuperar la vida, entonces, estoy como bien dolido (...). Fue más de un año perdido", expresó.
La libertad del sujeto se suma a la de María Fernanda Rebolledo, exjefa de cabina que en el mes de julio la Fiscalía comunicó que tampoco perseverará en su investigación.