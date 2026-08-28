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Tópicos: País | Judicial

Tras ocho meses recluido, exmecánico de cancha imputado en caso narcoaviadores fue sobreseído

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Fiscalía de Tarapacá decidió no perseverar en la investigación contra Rodrigo Silva, que, tras la resolución judicial, relató a Cooperativa tener "sentimientos encontrados".

"Ahora tengo que recuperar la vida, entonces, estoy como bien dolido (...). Fue más de un año perdido", expresó.

Tras ocho meses recluido, exmecánico de cancha imputado en caso narcoaviadores fue sobreseído
 ATON (archivo)

La libertad del sujeto se suma a la de María Fernanda Rebolledo, exjefa de cabina que en el mes de julio la Fiscalía comunicó que tampoco perseverará en su investigación.

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Luego de ocho meses bajo reclusión, el exmecánico de cancha Rodrigo Silva -imputado en el caso narcoaviadores- quedó libre; proceso que calificó como "bien complejo" y "horrible".

Silva fue uno de los acusados de intentar transportar una maleta con ketamina desde la base aérea Los Cóndores de la FACh (ubicada en Iquique, Región de Tarapacá) hasta la Región Metropolitana.

Sin embargo, durante la audiencia efectuada de manera reservada esta jornada, el Tribunal de Garantía de la ciudad dictó su sobreseimiento definitivo.

"Tengo sentimientos encontrados, pero me dieron el sobreseimiento definitivo en esta instancia. Fue (un proceso) bien complejo, fue más de un año, prácticamente ocho meses privado de libertad", dijo el individuo.

"Ahora tengo que recuperar la vida, entonces, estoy como bien dolido. Fue horrible, la verdad no se lo deseo a nadie (...). Fue más de un año perdido, siendo que desde el primer día yo apelaba a mi inocencia y hoy día se hizo justicia", agregó Silva.

La libertad del sujeto se suma a la de María Fernanda Rebolledo, exjefa de cabina que en el mes de julio la Fiscalía comunicó no perseverar en su investigación.

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