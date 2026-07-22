Tribunal ratificó sentencia contra inmobiliaria por caída de clienta en Iquique

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó una apelación de la empresa RVC Inmobiliaria SpA contra la sentencia que la condenó a pagar una indemnización a una clienta que resultó con lesiones graves tras caer mientras visitaba departamentos en venta.

La sanción, por concepto de daño emergente y daño moral, da cuenta del accidente sufrido por la mujer al resbalar en un pasillo, el que estaba mojado al momento del hecho, y asciende a 5.735.438 pesos.

En forma unánime, los ministros Pedro Güiza y Andrés Provoste, y el fiscal judicial Francisco Berríos confirmaron la el fallo del Tercer Juzgado de Policía Local de Iquique, pero "con declaración que se rebaja prudencialmente el monto de la multa a beneficio fiscal de 300 a 20 UTM", es decir unos 1,4 millones de pesos.

De acuerdo a la sentencia de primera instancia, se estableció que "al haberse acreditado que la caída de la actora tuvo su causa en un hecho imputable a la querellada y demandada civil, como el hecho de encontrarse mojado el piso de uno de los pasillos del Edificio Lynch, sin las medidas de seguridad correspondientes, se debe, necesariamente concluir, acorde a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, necesariamente que se incumplieron las obligaciones impuestas en los artículos 12 y 23 de la ley del ramo, que impone el deber de cuidar la seguridad en la venta de un bien o prestación de un servicio, razón por la cual concierne castigar a la querellada por dicha negligencia".