Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago11.9°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Juegos de azar

Casinos critican al SII por decisión que favorece a sitios de apuestas online

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en legal", acusan 16 establecimientos regidos por ley.

Casinos critican al SII por decisión que favorece a sitios de apuestas online
 ATON archivo

Los casinos, como el de Viña del Mar, están regulados por la ley 19.995.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Asociación Chilena de Casinos y Juegos cuestionó y rechazó la resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos (SII) que "habilita un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas online puedan inscribirse y pagar IVA por las operaciones que realizan en Chile".

Según la gremial, que agrupa a 16 casinos que son regulados por ley, "esta medida no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta, al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal y respecto de la cual existen resoluciones judiciales que ordenan a otro organismo de gobierno (Subtel) al bloqueo de sitios de apuestas online".

"La señal es especialmente confusa cuando, a pocos días de esta decisión, el Gobierno optó por no presentar indicaciones y reducir la urgencia de la tramitación del proyecto de ley que precisamente busca normar esta actividad", agregaron.

Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva del grupo, apuntó que "pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en legal. Sin embargo, la señal que recibe el mercado es que estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria (...) todo funcionario público tiene el deber de actuar frente a la comisión de hechos ilícitos; la pregunta que surge es si corresponde denunciarlos o simplemente recaudar sobre ellos".

Webs de apuestas valoran positivamente el cambio del SII

En la vereda contraria, la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL), que suma a cuatro de las miles de empresas de juego online, dijo "valorar" la decisión del SII, porque "habilita a los operadores extranjeros de apuestas en línea a inscribirse, declarar y pagar el IVA Digital correspondiente por los servicios prestados a usuarios en Chile".

"Se restablece la vía para declarar y pagar impuestos en el país, entregando mayor certeza jurídica y fortaleciendo la recaudación fiscal asociada a servicios digitales prestados en Chile. Asimismo, esta decisión evidencia la importancia de avanzar en la tramitación del proyecto de ley que regula a las plataformas de apuestas en línea", dijo el grupo que representa a Betsson, JuegaEnLinea, Coolbet y LatamWin.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada