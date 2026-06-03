Casinos critican al SII por decisión que favorece a sitios de apuestas online

La Asociación Chilena de Casinos y Juegos cuestionó y rechazó la resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos (SII) que "habilita un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas online puedan inscribirse y pagar IVA por las operaciones que realizan en Chile".

Según la gremial, que agrupa a 16 casinos que son regulados por ley, "esta medida no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta, al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal y respecto de la cual existen resoluciones judiciales que ordenan a otro organismo de gobierno (Subtel) al bloqueo de sitios de apuestas online".

"La señal es especialmente confusa cuando, a pocos días de esta decisión, el Gobierno optó por no presentar indicaciones y reducir la urgencia de la tramitación del proyecto de ley que precisamente busca normar esta actividad", agregaron.

Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva del grupo, apuntó que "pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en legal. Sin embargo, la señal que recibe el mercado es que estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria (...) todo funcionario público tiene el deber de actuar frente a la comisión de hechos ilícitos; la pregunta que surge es si corresponde denunciarlos o simplemente recaudar sobre ellos".

Webs de apuestas valoran positivamente el cambio del SII

En la vereda contraria, la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL), que suma a cuatro de las miles de empresas de juego online, dijo "valorar" la decisión del SII, porque "habilita a los operadores extranjeros de apuestas en línea a inscribirse, declarar y pagar el IVA Digital correspondiente por los servicios prestados a usuarios en Chile".

"Se restablece la vía para declarar y pagar impuestos en el país, entregando mayor certeza jurídica y fortaleciendo la recaudación fiscal asociada a servicios digitales prestados en Chile. Asimismo, esta decisión evidencia la importancia de avanzar en la tramitación del proyecto de ley que regula a las plataformas de apuestas en línea", dijo el grupo que representa a Betsson, JuegaEnLinea, Coolbet y LatamWin.