Libertad y Desarrollo: Lo del SII y las apuestas online enreda la discusión

La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, cuestionó en El Primer Café la resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos que permite a plataformas extranjeras de apuestas en línea pagar IVA en Chile; medida que se ha interpretado como una especie de legalización de facto.

"Efectivamente ha llamado la atención que (frente a) una actividad (respecto a la) que se está discutiendo (en el Parlamento) su legalización, desde un servicio como Impuestos Internos se asuma que es legal y se comience a aplicar impuesto", dijo la economista.

"Yo creo que lo que se debió haber hecho es haber puesto discusión inmediata, urgencia (al proyecto), ver si se avanzaba", porque "dada la discusión que hemos tenido los últimos años, lo que hizo Impuestos Internos viene a enredar la discusión", indicó.

Actualmente "hay opiniones encontradas respecto a si la ley prohíbe expresamente las apuestas en línea", y si en definitiva se les da luz verde, "hubiese sido más limpio haber hecho primero la reforma legal y después avanzar en circulares que apliquen impuestos".

En definitiva, "yo creo que hay que reactivar la discusión en el Congreso y ponerse de acuerdo si se quiere legalizar o no las apuestas en línea, ante la realidad que es evidente" sobre su existencia.

"Décadas atrás era mucho más fácil decir 'esto es legal, esto es ilegal', y era más fácil perseguir esas actividades ilícitas. Con los avances de la tecnología, hoy día es mucho más complejo, porque son servidores que están ubicados en partes remotas del mundo", apuntó Horst.

Monckeberg y las casas de apuestas online: ¿Por qué no regularlas ahora?

Presente también en El Primer Café de este viernes, el extimonel RN Cristián Monckeberg apuntó, "sin ser experto (en el tema, que) la primera gran definición es que los impuestos se tienen que cobrar con base legal: tiene que haber una ley que los justifique".

"Yo no puedo -como Impuestos Internos- decir por circular, por decreto, por resolución, 'según lo que dicte hoy día (yo mismo) voy a cobrar impuestos a tal o cual operación o actividad'. Eso no se puede nomás, pues la Constitución establece claramente que tiene que haber un un sustento legal claro: igual como tiene que haber un sustento legal claro para que haya un delito, también para que haya un impuesto, (...) o si no se le va a venir abajo en dos minutos o en dos segundos", explicó el abogado.

El exministro apuntó, sin embargo, que "Impuestos Internos es un organismo bastante serio y funciona bastante bien", y debe haber resguardado esta señala "base legal" de su resolución, "porque si no, imposible" llevarla adelante.

Más allá de este asunto, "el punto de fondo es que es necesario regular esta actividad: existe y, por lo tanto, regulémosla con claridad".

"Las propias organizaciones, entidades, sociedades, casas de apuesta que se dedican a esto quieren que las regulen, porque sacan sus cuentas y les vale la pena", y también beneficia al país, pues el cobro representa "una significativa recaudación", según algunas voces, de unos "300 millones de dólares al año en impuesto a la renta, no solamente en IVA", mencionó Monckeberg.

"Yo soy de la idea de que si se va a avanzar, se regule estrictamente. La apuesta per se no es mala, (entonces) ¿por qué no regularla ahora?", se preguntó.