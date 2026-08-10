Se deben bloquear: Corte da curso a fallo contra sitios de apuestas

La ya larga batalla entre Polla y Lotería contra los sitios de apuestas en línea tuvo un nuevo hito y a favor de los tradicionales operadores de juegos de azar, pues la Corte de Apelaciones de Santiago falló que el bloqueo a través del Sistema de Nombres de Dominio (DNS, en inglés) es la fórmula correcta para prohibir el acceso desde Chile a los portales de juego, cumpliendo así una resolución de la Corte Suprema.

Así, se podrá individualizar específicamente los dominios que no pueden operar en territorio nacional, y bloqueándolos a través de los proveedores de internet, previa validación de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), entidad que además recibirá las denuncias de los incumbentes.

Según el fallo de los ministros Juan Cristóbal Mera, Matías de la Noi y Daniel Aravena, los interesados podrán informar a la SCJ "los dominios, subdominios, redirecciones o sitios derivados que estime asociados a los sitios web comprendidos en la sentencia, y que a su juicio incumplan lo ordenado en ella", en un escenario en que -en paralelo- Impuestos Internos ha detallado fórmulas para que paguen IVA por sus transacciones.

Por lo tanto, la comunicación a las empresas que proveen acceso a la red la hará la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), instaurando además un monitoreo permanente para también bloquear los sitios paralelos que las casas de apuestas puedan levantar, ya sea cambiando de dominio o modificando mínimamente las direcciones web.

Polla Chilena de Beneficencia reaccionó a la resolución a través del presidente de su directorio, Felipe Dalgalarrando, quien la calificó como "un procedimiento claro para hacer efectivo el bloqueo de las plataformas de apuestas que operan ilegalmente en Chile".

"Esperamos que este procedimiento sea implementado a la brevedad, de manera de dar cumplimiento inmediato al fallo de la Corte Suprema", agregó, citado por La Tercera.

En tanto, la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) -que reúne a las empresas Betsson, JuegaEnLinea, Coolbet y LatamWin- consideró "preocupante" que la Corte de Apelaciones de Santiago "extienda su competencia fuera del alcance específico sometido a su conocimiento".

"Igual de preocupante es que en esta resolución de la Corte se esté atribuyendo a la Superintendencia de Casinos de Juego una función que excede las competencias que la ley le entrega, al tiempo que se establece un mecanismo de bloqueo que plantea serias interrogantes respecto del principio de neutralidad de la red", afirmó en un comunicado la gremial.