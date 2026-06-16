Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago9.9°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Maipú se querella por reiterados depósitos ilegales de basura en la vía pública

Publicado: | Fuente: Municipalidad de Maipú
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Mientras equipos de aseo comunal trabajan para eliminar basura y escombros del sector de calle Las Industrias de Maipú, la Municipalidad dirigida por el alcalde Tomás Vodanovic anunció una querella contra los dueños de los vehículos que han sido sorprendidos realizando descargas ilegales de desechos que han contribuido reiteradamente al deterioro de la zona.

Las acciones judiciales son posibles gracias al sistema de cámaras de televigilancia -coordinado por la Dirección de Seguridad de Maipú en conjunto con Carabineros-, que captó e identificó, mediante el registro de sus patentes, a los responsables de estos hechos.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados