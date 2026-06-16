Mientras equipos de aseo comunal trabajan para eliminar basura y escombros del sector de calle Las Industrias de Maipú, la Municipalidad dirigida por el alcalde Tomás Vodanovic anunció una querella contra los dueños de los vehículos que han sido sorprendidos realizando descargas ilegales de desechos que han contribuido reiteradamente al deterioro de la zona.

Las acciones judiciales son posibles gracias al sistema de cámaras de televigilancia -coordinado por la Dirección de Seguridad de Maipú en conjunto con Carabineros-, que captó e identificó, mediante el registro de sus patentes, a los responsables de estos hechos.

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