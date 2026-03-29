Día del Joven Combatiente: Ataque a comisaría y barricadas durante manifestaciones en Santiago

Diversas barricadas incendiarias y enfrentamientos de manifestantes con Carabineros se registraron la noche de este domingo en diversas comunas de la Región Metropolitana, en el marco de la conmemoración del el Día del Joven Combatiente.

Esta fecha, el 29 de marzo, se recuerda a los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados en la dictadura de Augusto Pinochet.

En Peñalolén, se observó la instalación de al menos una docena de barricadas a lo largo de Avenida Grecia, en dirección a Tobalaba.

Durante la noche también se escucharon algunas detonaciones, y se registró cómo algunos vehículos intentaban evadir los cortes por pasajes internos.

Frente a este escenario, personal policial intervino directamente con carros lanzaaguas y lanzagases para dispersar a las personas.

Los manifestantes, por su parte, utilizaron punteros láser contra el personal de Control de Orden Público.

La situación de Peñalolén la noche de este domingo. (FOTO: ATON)

Situación en Estación Central

Por otro lado, la comuna de Estación Central, específicamente en Villa Francia y la emblemática calle 5 de Abril –donde se ubica el memorial en recuerdo de los hermanos Vergara Toledo y otros detenidos desaparecidos–, también fue escenario de manifestaciones.

En este sector, se reportó la existencia de al menos seis barricadas de gran envergadura y la presencia de unos 50 manifestantes, en su mayoría encapuchados y vestidos totalmente de negro.

Además, se percibieron impactos de bala y una gran cantidad de fuegos de artificio, algunos de ellos lanzados de forma directa a personal de Carabineros desplegado en el sector.

Los enfrentamientos también incluyeron el lanzamiento de bombas molotov por parte de los manifestantes, los cuales fueron repelidos a través de carros lanzaguas y lanzagases por personal de Carabineros.

Incidentes en Cerro Navia y Pedro Aguirre Cerda

Uno de los puntos más críticos se registró en Cerro Navia, donde la 45ª Comisaría fue vandalizada.

Según se reportó, un grupo de manifestantes atacó esta comisaría ubicada en la población Herminda de la Victoria, lo que obligó a personal uniformado a salir con escudos a repeler esta situación.

Los residentes del sector se tuvieron que proteger debido a una estela de gas lacrimógeno, describiendo la situación como "irrespirable".

Mientras que, en el sector de La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, también se registraron barricadas, aunque de menor tamaño.

En este sector, la respuesta policial incluyó dos carros lanzagua, tres carros lanzagases y un vehículo blindado del GOPE, que intentaban sofocar las barricadas.