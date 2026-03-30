Mujer recibió un disparo en medio de incidentes por Día del Joven Combatiente

Una jornada de violencia se vivió en distintos puntos de Santiago durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente, en el que uno de los hechos más graves se registró en San Bernardo, donde una mujer resultó herida de bala en medio de enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros.

El hecho ocurrió en la esquina de Lo Blanco con Padre Hurtado, donde la víctima, vecina del sector, regresaba a su domicilio tras asistir a un concierto en el centro de la capital.

Al descender en la estación Hospital El Pino de la Línea 2 del Metro, se encontró con los disturbios y, en ese contexto, preliminarmente recibió un impacto de bala en el tórax, cuyo origen aún es materia de investigación.

Tras el impacto, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital El Pino, ubicado a pocos metros del lugar del incidente, donde fue intervenida y su condición ha evolucionado favorablemente, pese a que ingresó con riesgo vital.

Saqueos en Huechuraba

En el marco de los incidentes, una turba de aproximadamente 20 personas atacó dependencias municipales colindantes al Cesfam La Pincoya y a la 51 Comisaría de Carabineros.

Los sujetos sustrajeron computadores avaluados en 8 millones de pesos y una caja fuerte que contenía documentación y vales de gas por un valor de 10 millones de pesos. Aunque también intentaron ingresar al Juzgado de Policía Local y al centro de salud, las protecciones de seguridad de los recintos impidieron un daño mayor.

"Una vez que ingresaron al interior del recinto, fueron específicamente a una dependencia que es un departamento de salud, más de carácter administrativo, colindante al centro de salud principal. Ahí, mediante fuerza, rompieron las mamparas, los vidrios e ingresaron (a robar)", informó el fiscal Javier Mayer, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.