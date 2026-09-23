Cámara Baja aprobó y despachó al Senado la "Ley Antibarricadas 2.0"

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles y despachó al Senado —para su segundo trámite constitucional— el denominado proyecto "Antibarricadas 2.0".

La iniciativa endurece las sanciones penales para quienes interrumpan el tránsito o corten vías públicas utilizando violencia, intimidación u obstáculos que generen un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas.

La norma extiende la aplicación de estas multas y penas de presidio menor —además de sanciones económicas de hasta 20 UTM— a afectaciones graves como la interrupción del servicio del Metro.

La sesión estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento verbal tras los dichos del diputado socialista Marcos Ilabaca, quien criticó con dureza el sentido de la normativa y desató la inmediata réplica de su par republicano Cristian Araya.

"Ustedes", fustigó Ilabaca al Ejecutivo, "quieren acallar al pueblo ante las medidas indolentes que día a día están llevando adelante. Ustedes no quieren que el pueblo les diga que están equivocados y que están errados. Hoy día el único peligro concreto son ustedes, que están tratando de asesinar día a día al pueblo que está pasando muchas necesidades".

"Lo que acabamos de escuchar resulta impresentable. Ustedes (la mesa de la Cámara) tienen el deber de poder sancionar de forma inmediata al diputado Ilabaca frente a las bazofias que acaba de manifestar", respondió Araya.

Finalmente, el texto principal contó con los votos del oficialismo, el Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC), incorporando además una indicación impulsada por el diputado socialista Raúl Leiva que excluye de la normativa a quienes ejerzan de forma pacífica el derecho a reunión, huelga o manifestación.