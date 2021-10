La presidenta de la Fundación Nodo XXI, Camila Miranda, advirtió en el Primer Café de Cooperativa que "el estallido social no se ha acabado" y que la mayoría de las razones que llevaron a este movimiento "no se han resuelto". En esta línea, afirmó que para la segunda conmemoración del 18-O espera "muchas personas movilizándose, porque no se trata de una celebración", sino que es una muestra más de un proceso que mantiene la "revuelta social".

