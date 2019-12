19:22 - | Agustín Squella: Con los derechos humanos no se juega; ojalá que esto no vuelca a ocurrir, que se investiguen y se sancionen #CooperativaTeSuma

19:21 - | [En vivo] Agustín Squella: Tenemos que tenernos autoconfianza en que vamos a poder salir adelante. Es probable que lo peor de la crisis no haya pasado, hay que prepararse para lidiar con esas manifestaciones #CooperativaTeSuma

19:19 - | [En vivo] Agustín Squella: El Presidente Piñera no fue prudente en esa declaración de que lo peor de la crisis ya pasó, porque uno tiene que tener cuidado en cuanto a pronosticar los ritmos. Es una típica frase de político, de querer tranquilizarnos

19:15 - | [En vivo] Agustín Squella: No nos fuimos de bruces y no creo que nos vayamos de bruces, y ahora tenemos que recuperar el equilibrio #CooperativaTeSuma

19:14 - | [En vivo] Agustín Squella: Chile no cambió ni despertó, desde el 18 de octubre Chile se mostró y de una manera que no veíamos o no queríamos asumir que la había #CooperativaTeSuma