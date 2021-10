El ex candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, aseguró en El Primer Café de Cooperativa que el acuerdo político de noviembre de 2019 "no estaba mirando a los violentos", ya que -advirtió- "a ellos no les importa una nueva Constitución" y seguirán provocando violencia, sino que es un acuerdo enfocado en "los ciento de miles de manifestantes pacíficos que salieron a la calle por grandes cambios". Además, el ex abanderado cuestionó al Partido Republicano, que acusó que en esa fecha "una parte de la derecha que accedió a entregar la Constitución en una ruta absoluta incertidumbre", afirmando que fue "el 80 por ciento de los chilenos aprobaron iniciar este proceso".

