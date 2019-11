Director de Carabineros apuntó a "inobservancia del protocolo" por disparos en liceo de Santiago

El general director de Carabineros, Mario Rozas, apuntó a una "inobservancia del protocolo" en el caso de los funcionarios de la institución que dispararon perdigones en el Liceo 7 de Santiago, donde dos estudiantes resultaron con perdigones en sus piernas.

Las jóvenes resultaron "heridas con perdigones y balines" luego de que cerca de las 14:30 horas de este martes un grupo de alumnas intentara tomarse el establecimiento luego de una votación, de acuerdo a la acusación de las estudiantes.

Tras participar en una sesión especial de seguridad del Senado, Rozas fue consultado por este caso, asegurando que "no sé los antecedentes, por ahora, de cómo se usó, pero aparentemente por lo que se me informa, en forma manera preliminar, habría sido una inobservancia del protocolo de actuación".

El general director indicó que "de acuerdo a la información preliminar que tenemos, hubo una situación con la rectora del establecimiento, llegan los carabineros, se utiliza la escopeta antidisturbios aparentemente en forma indebida, y eso es lo que se va a establecer a través del sumario administrativo".

"No obstante eso, se dispuso que los antecedentes fueran puestos en conocimiento del Ministerio Público", añadió.

Las alumnas lesionadas fueron trasladas hasta la ex Posta Central, desde donde fueron dadas de alta durante la tarde de este martes.

"Carabineros no puede entrar a un establecimiento educacional a disparar"

Hasta el recinto asistencial también llegó la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien pudo conversar con las niñas y aseguró que, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se evaluarán posibles acciones legales.

De todas maneras, Muñoz dijo que pondrá especial atención en el rol de la dirección del liceo al permitir, aparentemente, el ingreso de Carabineros.

"Esto ya realmente no es sostenible, Carabineros de Chile no puede permitirse entrar a un establecimiento educacional a disparar en contra del alumnado. No es tolerable", aseveró.

Muñoz dijo esperar "que así como se hacen conferencias de prensa para denunciar hechos delictuales como las que han vivido carabineras (ayer lunes en Plaza Italia), se hagan conferencias de prensa para condenar de manera tajante y ojalá visitar a niñas que han sufrido esta situación de manera inaceptable".

Una de las adolescentes tiene alrededor de 20 impactos de perdigones en una de sus piernas, heridas superficiales; mientras que la otra tiene un impacto de balín, el cual quedó alojado en un muslo y no pudo ser extraído en la ex Posta Central.