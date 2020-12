El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, cuestionó que el proyecto de oposición que busca conceder indultos a detenidos durante las protestas de fines del 2019 no coincide con la idea de "agilizar" los procesos relativos a ese periodo, como plantean sus impulsores. "Resulta que cuando voy al texto lo que me encuentro es con un proyecto que de agilizar no provoca mucho, sino que provoca un área donde simplemente yo elimino el derecho penal", comentó en Cooperativa.

