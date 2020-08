Ministro Pérez: Si se interrumpe la cadena alimentaria, aplicaremos todo el rigor de la ley

Ante los llamados desde la oposición de dar mano dura contra los camioneros, el ministro del Interior, Víctor Pérez, descartó de momento aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en relación a las dificultades que ha causado el paro que la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC) inició este jueves.

"Me llama profundamente la atención que quienes más piden la aplicación de esas normas cuando estuvieron en el Gobierno no lo hicieron. Por lo tanto, seamos siempre cautos al pedir aplicación de leyes estrictas, como la Ley de Seguridad Interior del Estado, cuando en situaciones incluso peores como en las del año 2015 o 2016 que se impidió el acceso a Santiago no se ocupó", recordó el jefe de gabinete.

Pérez insistió que "lo dijimos antes y lo decimos ahora: si se interrumpe la cadena de transportes, la cadena de suministros o la cadena alimentaria, nosotros vamos a aplicar todo el rigor de la ley".

"Puede haber incidentes, puede haber bloqueos intermitentes y eso sin duda siempre está presente. Muchas veces el país ha sido testigo de marchas, de otras manifestaciones violentas y bloqueos que pueden haber sido intermitentes, y por lo tanto, lo que es responsabilidad del Gobierno es ir monitoreando", señaló.

En ese sentido, sostuvo que tal como comprometió el gremio antes de darle inicio a la movilización, fuera de algunos cortes esporádicos "en general tenemos una manifestación pacífica, e instamos a los dirigentes a seguir cumpliendo esa palabra. Todas las movilizaciones pacíficas pueden tener espacio en nuestro país, lo que no puede tener espacio es bloquear, es la violencia, es la intolerancia".

"Seguimos abiertos al diálogo para poder resolver los problemas de este país. Los problemas de cada uno de los sectores solo se resuelven a través del diálogo, y por lo tanto, esa es la postura que tiene el Gobierno frente a este tema", añadió.