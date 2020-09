13:41 - | "Esas prácticas tiene que ser condenadas y desterradas, porque atentan contra el Estado de derecho y la sana convivencia, y generan costos evidentes para la ciudadanía, con signos de desabastecimiento. No se puede confundir nunca la legitimidad de los fines con la legitimidad de los medios", complementó Briones

13:41 - | "Los chilenos están cansados desde hace varios meses, probablemente desde el 18 de octubre, de las tomas como mecanismo de reivindicación de causa, de objetivos y fines que pueden ser perfectamente legítimos, pero que no admiten medios de fuerza como el que vemos hoy o vimos en el pasado", expuso

13:33 - | Durante esta jornada el Gobierno comenzó a transmitir la información de que tenía las querellas contra los dirigentes de los camioneros por Ley de Seguridad del Estado listas para ser presentadas si el gremio no baja el paro hoy

13:26 - | La piedra de topa, explicó Villagrán, es acerca de "la ayuda que le tiene que dar (el Estado) a los conductores cuando mueren y las viudas no tienen ingresos, y sus hijos no tienen plata para educarse; eso no lo vamos a transar, por ningún motivo, porque los conductores son lo más valioso"