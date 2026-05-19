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Tópicos: País | Medioambiente

Al Gore visitará Santiago para reunión de expertos globales en cambio climático

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El Climate Reality Project, organización ambiental fundada por el exvicepresidente de EE.UU. Al Gore, realizará la 63ª edición de su Entrenamiento del Cuerpo de Liderazgo en Santiago, entre los días 9 y 11 de julio; contando con la presencia del político y activista climático.

"Durante los últimos 20 años, mi equipo en Climate Reality y yo hemos capacitado a decenas de miles de personas comprometidas con la acción climática en todo el mundo y hemos sido testigos directos de cómo la incidencia sostenida y la organización de la sociedad pueden impulsar una acción climática transformadora", comento Gore en un mensaje previo a la reunión en Chile.

Además del exvicepresidente estadounidense se consideran ponencias de Maisa Rojas, climatóloga y exministra del Medio Ambiente; Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana Chile; y Marcelo Mena, director ejecutivo de Global Methane Hub; entre otros.

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