Al Gore visitará Santiago para reunión de expertos globales en cambio climático

El Climate Reality Project, organización ambiental fundada por el exvicepresidente de EE.UU. Al Gore, realizará la 63ª edición de su Entrenamiento del Cuerpo de Liderazgo en Santiago, entre los días 9 y 11 de julio; contando con la presencia del político y activista climático.

"Durante los últimos 20 años, mi equipo en Climate Reality y yo hemos capacitado a decenas de miles de personas comprometidas con la acción climática en todo el mundo y hemos sido testigos directos de cómo la incidencia sostenida y la organización de la sociedad pueden impulsar una acción climática transformadora", comento Gore en un mensaje previo a la reunión en Chile.

Además del exvicepresidente estadounidense se consideran ponencias de Maisa Rojas, climatóloga y exministra del Medio Ambiente; Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana Chile; y Marcelo Mena, director ejecutivo de Global Methane Hub; entre otros.