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Junto al calor, delfines llegaron a la costa de Viña del Mar

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Delfines chilenos, tambien conocidos como toninas negras, se dejaron ver durante el fin de semana en la costa de Viña del Mar, para el deleite de cientos de turistas que aprovecharon en la playa el fin de semana largo y el aumento de la temperatura.

Los Cephalorhynchus eutropia son de los delfines más pequeños del mundo y suelen vivir en grupos de hasta una decena de individuos, ubicándose desde la Región de Valparaíso al sur, incluyendo Cabo de Hornos, y pequeños sectores de la Patagonia atlántica, en Argentina.

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