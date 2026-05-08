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El entrenamiento de nuevos canes Belga Malinois de la Armada

Publicado: | Fuente: Aduanas
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En tierra y a bordo estuvieron durante más de un mes los cuatro perros Belga Malinois de la Policía Marítima que fueron entrenados por Aduanas, para integrarse al servicio de vigilancia de la Directemar.

Junto a sus guías, los canes ahora serán destinados a diversos puertos, en el marco de un plan de la Armada para dotar de al menos dos binomios guía-perro en la mayoría de las gobernaciones marítimas del país.

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