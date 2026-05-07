Luego de más de un mes de intenso trabajo y clases en régimen de internado en la Escuela de Adiestramiento Canino (EAC) del Servicio Nacional de Aduanas, concluyó el II° Curso de Formación Binomios Caninos de la Armada, del que egresaron cinco efectivos de la Policía Marítima y cuatro perros de la raza Belga Malinois.

El curso permitió, además, graduar a la primera guía canina de la Armada de Chila.

Para el director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, vicealmirante Arturo Oxley, con la incorporación de estos nuevos animales "alcanzamos un número de 21 y queremos ir ampliando hasta, a lo menos, 30".

El oficial detalló que el plan de la Armada es dos binomios caninos en la mayoría de las gobernaciones marítimas del país, por lo que es fundamental el apoyo de Aduanas y su escuela de adiestramiento.

LEER ARTICULO COMPLETO