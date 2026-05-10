En un nuevo capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos con la académica de la Universidad de Los Lagos Daly Noll, quien lideró un estudio que halló evidencia genética que confirma que el pingüino Papúa (Pygoscelis papua) se divide en realidad en cuatro especies diferentes y no es sólo una, como pensaba hasta ahora la comunidad científica.

También hablamos con la directora de Educación de la Fundación Kiri, Javiera Horta, quien entregó detalles sobre el proyecto RIEN (Robótica Integral Educativa y Neurociencia), cuyos resultados preliminares revelaron que las clases de robótica mejoran las habilidades sociales y motivación de los escolares.

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