Una puma fue cazada a disparos en San José de Maipo

Compartiendo imágenes explícitas, la ONG Refugio Animal Cascada denunció que una puma fue muerta a disparos en San José de Maipo, en un hecho constitutivo de delito, pues el Puma concolor es una especie nativa protegida por ley en Chile.

"Este fin de semana recibimos el aviso de una puma muerta en el río, cerca de San José de Maipo. Nuestro equipo fue a buscar su cuerpo para evaluar lo ocurrido y, durante la necropsia, encontramos decenas de postones y perdigones alojados en su cuerpo", relató el centro de rehabilitación animal.

"La causa de muerte fue clara: esta puma fue baleada (...) casos como este siguen ocurriendo. El conflicto entre depredadores y personas aún existe, y todavía hay quienes matan fauna nativa protegida", cuestionó la entidad.

Días atrás, el Refugio Animal Cascada hizo noticia por ser el hogar temporal hasta donde fue trasladada una cachorra de puma, capturada en Paine; y cuya madre se presume llegó a la misma zona buscándola.

"En este caso encontramos su cuerpo. Pero es imposible saber cuántos animales son heridos o asesinados sin que nadie los vea, lejos de los caminos, en quebradas, ríos o cerros. La fauna nativa de Chile vive bajo amenaza constante. Necesitamos avanzar con urgencia en educación, coexistencia y respeto por la vida silvestre. También necesitamos mejorar las leyes de protección de fauna, fortalecer las sanciones y reforzar la fiscalización", puntualizó.

Aunque "compartimos esta historia con tristeza", el refugio enfatizó que tiene "la convicción de que visibilizar estos casos es necesario".