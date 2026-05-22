Madre buscando a su cachorra: piden no perseguir a otro puma que ronda Paine

El pasado miércoles, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó de la captura de un puma en el sector de Champa, en la comuna de Paine, luego de que vecinos de la zona vieran al felino merodeando por sectores poblados.

Se trataba de una cachorra, según constataron expertos del Refugio Animal Cascada, en el Cajón del Maipo, hasta donde fue trasladada para ser evaluada médicamente y estudiar la posibilidad de ser reinsertada en su hábitat natural.

Sin embargo, ahora se constata "una situación compleja", porque otro puma fue visto en la misma zona, detalló la bióloga Kendra Ivelic.

La puma capturada tiene entre 8 y 10 meses y ahora "la madre está por el sector buscándola", agregó la directora del refugio y científica experta en el comportamiento del Puma concolor.

"Estamos tratando de que la cachorra vuelva con su madre", pero es necesario "el apoyo de toda la comunidad, es muy necesario que los vecinos y vecinas de Paine se queden en sus casas, que guarden a sus mascotas, para que los perros no persigan a la puma; y por sobretodo, hacer un llamado a la prensa a que salga del lugar", porque eso hará que la madre no pueda reunirse con la cachorra o al menos ser capturada, para luego juntarlas, relató.

En un video, Ivelic resumió: "Tenemos muy poco tiempo... en caso contrario, puede que esta cachorra tenga que quedarse en cautiverio para siempre".