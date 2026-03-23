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Plan RECOGE: el decreto clave para la conservación de la ranita de Darwin

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La ranita de Darwin volvió a instalarse en la discusión pública luego de que el Gobierno retirara de Contraloría 43 instrumentos ambientales, entre ellos el decreto que fija su plan de conservación. Su posterior reposición, ya aprobada, reactivó el foco sobre una de las especies más amenazadas del país.

Se trata de un anfibio que habita los bosques del sur de Chile y Argentina, reconocido por su particular mecanismo reproductivo y por su delicado estado de conservación. El plan RECOGE que hoy rige para su protección es el resultado de más de una década de trabajo científico y coordinación binacional, y busca enfrentar amenazas como la quitridiomicosis, una enfermedad que ha reducido drásticamente sus poblaciones. En ese contexto, la vigencia del decreto adquiere relevancia como una herramienta clave para evitar la desaparición de la especie. Escucha a Emilia Aguilar, editora de Cooperativa Ciencia.

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