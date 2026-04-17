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Proyecto chileno revoluciona el monitoreo de pingüinos con cámaras trampa e IA

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Inach
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La bióloga marina Magdalena Márquez, del Instituto Antártico Chileno (Inach), destacó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa el avance de un innovador proyecto de monitoreo poblacional de pingüinos barbijo (Pygoscelis antarcticus) mediante inteligencia artificial.

Desde Punta Arenas, el equipo científico que lidera la profesional utiliza cámaras trampa y redes neuronales para optimizar la observación de las colonias. A través de un algoritmo de IA adaptado por Márquez, el sistema realiza conteos autónomos que diferencian entre adultos y polluelos.

La herramienta permite determinar la distribución interanual y el tiempo de permanencia de los pingüinos en sus áreas de estudio.

Gracias a este esfuerzo, hoy es posible conocer con exactitud los periodos de arribo, partida y las fluctuaciones poblacionales críticas en la Antártida.

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