SAG y refugio no lograron hallar a madre puma que busca reencontrarse con su cachorra

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Refugio Animal Cascada todavía no logran dar con el paradero de la madre puma que fue avistada en Paine buscando a su cachorra, informó este domingo la organización de rehabilitación animal.

El caso se remonta al miércoles, cuando un ejemplar de ocho a diez meses fue capturado en la comuna por el SAG, Carabineros y personal del Bioparque Buinzoo, tras ser visto merodeando en un sector poblado de Champa.

Sin embargo, dos días después, otro puma fue avistado en la misma zona y, según Kendra Ivelic -la directora del refugio que alberga a la cachorra-, es "su madre, que anda por el sector buscándola".

En ese contexto, la bióloga informó esta jornada que fueron "a apoyar al SAG a intentar encontrar a la puma. Se hicieron rastreos, se ocuparon drones y visores termales y todo lo que se tenía al alcance para encontrarla, pero fue inútil".

"Es un sector muy complejo, está lleno de perros, casas, rejas, personas y autos; entonces, no hubo caso. No encontramos ningún rastro de la mamá", lamentó Ivelic.

Respecto a la cachorra, "está en el refugio y, como equipo, nos estamos concentrando en que esté bien. Está bastante delgada -así que estamos enfocados en recuperar su peso- y muy deprimida por la situación, por lo que, como centro de rehabilitación, estamos concentrados en su bienestar y poco a poco preocuparnos por su futuro", dijo la directora del Refugio Animal Cascada.

"Seguramente, necesitaremos ayuda de todos para que su rehabilitación sea exitosa", indicó.