Casi el 90% de los decretos ambientales retirados por el Gobierno sigue congelado

A más de siete meses de que el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, firmara un oficio para retirar 43 decretos supremos de la Contraloría, el 89% de estos instrumentos regulatorios continúa paralizado al interior de la cartera ministerial sin plazos claros para su reingreso.

La solicitud de retiro se formalizó oficialmente el 16 de marzo de 2026, a solo días de asumir la administración del Presidente José Antonio Kast. Desde entonces han transcurrido más de 200 días y el avance ha sido mínimo: solo el 11% de los documentos ha completado el proceso.

Según reveló La Tercera, apenas cinco decretos concluyeron su trámite, otros tres continúan bajo evaluación en Contraloría, 34 siguen retenidos en el ministerio y de uno ni siquiera existe registro público: el que designa a los integrantes del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático 2026-2027.

Además, el proceso no registra movimientos desde el pasado 27 de julio, cuando se reingresaron los reglamentos del Registro Público de Sanciones de la Ley SBAP y de Evaluación Ambiental Estratégica.

Consultada por el medio antes citado, la cartera que encabeza la ministra Francisca Toledo optó por no responder de manera oficial, aunque fuentes internas señalaron que los textos siguen en revisión y que no hay certeza sobre cuándo volverán al ente fiscalizador.

La exministra Maisa Rojas criticó la demora al sostener que "no se entiende que aún no se hayan reingresado más de 30 de los 43 decretos retirados en marzo". (FOTO: ATON)

Frente a este escenario de inmovilidad, la exministra de Medio Ambiente Maisa Rojas apunto contra la actual titular de la cartera, acusando que, pese a que "ha hecho mucho hincapié en la necesidad de un Estado eficiente y que responda en tiempo, no se entiende que aún no se hayan reingresado más de 30 de los 43 decretos retirados en marzo".

Normas técnicas y revisiones sin cambios de fondo

En el momento del retiro, el Ejecutivo argumentó que muchas resoluciones fueron ingresadas a última hora por la administración saliente de Gabriel Boric: 14 decretos ingresaron a Contraloría el 11 de marzo y 19 lo hicieron entre enero y los primeros días de marzo.

No obstante, existen tres normativas cuya tramitación formal se inició en 2024 y otras seis que datan de 2025.

A más de 200 días del cambio de mando, solo cinco de los 43 decretos ambientales retirados por el Ejecutivo han finalizado su tramitación en Contraloría. (FOTO: ATON)

Debido a esto, el director de NASP, Robert Padilla, afirmó que "uno esperaría que aquellos decretos que fueron retirados con el objetivo de asegurar su calidad en términos técnicos y jurídicos fueran reingresados rápidamente; y que las normas que están técnicamente justificadas se validen y reingresen rápidamente, por ejemplo las normas de emisión".

A lo anterior se suma que revisiones técnicas efectuadas tanto por NASP como por Greenpeace constataron que los pocos decretos que el ministerio volvió a ingresar no presentan modificaciones sustanciales, jurídicas o metodológicas, que justifiquen haberlos sacado del ente contralor.

El pingüino de Humboldt, Dominga y áreas protegidas en suspenso

El retraso impacta en la agenda de conservación: dentro de los decretos retenidos figuran 15 reglamentos complejos y ocho declaraciones de parques o reservas naturales.

Entre estos últimos se encuentra la creación de los parques marinos "Mar de Juan Fernández II" y "Nazca Desventuradas II", con los cuales Chile alcanzaría el 54% de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) bajo resguardo ecológico, convirtiéndose en el cuarto país del mundo con mayor superficie oceánica protegida.

Entre las medidas en pausa destaca la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural en el entorno del polémico proyecto minero Dominga. (FOTO: ATON)

Asimismo, se encuentran congeladas las declaratorias de parques nacionales en salares como Las Parinas y Lagunas Bravas, zonas que la Estrategia Nacional del Litio excluyó de explotación minera.

Uno de los casos más controvertidos es el decreto aprobado el 8 de marzo de 2026 que declara monumento natural al pingüino de Humboldt, especie en peligro de extinción que concentra en Chile al 80% de su población global. Su principal colonia reside en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, ubicada a 30 kilómetros del área de influencia del polémico proyecto minero-portuario Dominga.