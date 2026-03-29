Gobierno reingresó decreto del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica a Contraloría

El Ministerio de Medio Ambiente informó que reingresó el decreto del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica a la Contraloría General de la República, luego de realizar ajustes orientados a su aplicación.

"Luego de realizar una revisión orientada a mejorar la claridad del texto, su coherencia jurídica y su correcta implementación, el Ministerio del Medio Ambiente reingresó este viernes a la Contraloría General de la República el decreto que aprueba el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica", detalló la cartera a través de un comunicado.

El ministerio explicó que el retiro y posterior ingreso del decreto "respondió a la necesidad de introducir ajustes formales y precisiones", aunque aseguró que el instrumento "mantiene plenamente sus objetivos ambientales, medidas y obligaciones", consignó Emol.

"Luego de una revisión detallada, reingresamos a Contraloría el decreto del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica incorporando ajustes que permiten una mejor comprensión y aplicación del instrumento, sin modificar su estándar ambiental ni las exigencias establecidas", puntualizó la titular del Medio Ambiente, Francisca Toledo.

"Como Ministerio estamos comprometidos con contar con instrumentos ambientales sólidos, claros y jurídicamente consistentes, que permitan avanzar de manera efectiva en la protección de ecosistemas relevantes y en la mejora de la calidad ambiental para las comunidades", agregó.

Finalmente, el comunicado de Medio Ambiente precisó que también "se ajustaron conceptos para asegurar coherencia con la legislación ambiental vigente y se modificaron ciertos plazos establecidos para la SMA en el marco de la dictación de metodologías necesarias para la aplicación del Plan".