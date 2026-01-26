En conversación con el programa Una Nueva Mañana, Raimundo Vives, gerente comercial y socio de DVS Tecnología, abordó la situación de contaminación que afecta al lago Vichuquén, ubicado en la región del Maule.

Vives explicó que el fenómeno registrado en el lago se denomina “enriquecimiento orgánico” y responde a múltiples factores, entre ellos la actividad agrícola, el consumo de agua asociado a la industria forestal y la contaminación directa por aguas servidas o residuos en el entorno.

Respecto del evento que habría gatillado esta condición, Vives detalló la hipótesis de DVS Tecnología. Según señaló, “el año 2010 con el terremoto, después del tsunami, entró muchísima agua de mar. Esa agua salada se fue al fondo por peso y quedó ahí. Entonces hoy día el lago está partido en dos. Los últimos 20 metros de profundidad del lago son agua de una salinidad mayor que no logra oxigenarse porque no logra hacer el ciclo normal de un lago”.

