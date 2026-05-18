Santiago lideró ranking mundial de mala calidad del aire: Superó a Beijing y Nueva Delhi

Santiago encabezó el ranking mundial de mala calidad del aire elaborado por la plataforma suiza IQAir, ubicándose por sobre ciudades como Beijing y Nueva Delhi, conocidas históricamente por sus altos niveles de contaminación.

La medición mostró un aumento de material particulado fino en la capital, además de escasa ventilación en la cuenca santiaguina.

Según informó la Delegación Presidencial Metropolitana, esta categoría se aplica cuando las concentraciones de material particulado fino se ubican entre 68 y 97 microgramos por metro cúbico. La preemergencia llega hasta 157 microgramos y, sobre ese nivel, se declara emergencia ambiental.

Expertos señalaron que este tipo de fenómenos puede ser difícil de anticipar y remarcaron la importancia de informar rápidamente a la población, debido a que una respuesta oportuna puede ayudar a disminuir sus efectos sobre la salud.

Entre los principales riesgos aparecen molestias inmediatas como irritación en los ojos, mareos y náuseas, mientras que la exposición prolongada a contaminantes puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.

Los grupos más expuestos son personas con enfermedades respiratorias, como asma o EPOC, además de niños, quienes presentan mayor riesgo de infecciones y complicaciones.

En este escenario, especialistas también cuestionaron el impacto del actual plan de descontaminación y plantearon que la restricción vehicular tendría un efecto acotado, ya que solo alcanza a una parte del parque automotriz.

Asimismo, llamaron a revisar las medidas actuales y apuntaron a reducir emisiones provenientes de rellenos sanitarios, impulsando una mayor separación y tratamiento de residuos orgánicos.